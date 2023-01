Apple lansează „cel mai puternic şi mai eficient chipset” Primul din cele doua noi chipset-uri, M2 Pro, va avea versiuni cu 10 si 12 nuclee – 8 nuclee de performanta si pana la 4 nuclee pentru eficienta – promitand un spor de performanta de pana la 20% fata de M1 Pro. Placa video integrata dispune de 19 nuclee si se lauda cu o performanta imbunatatita pentru aplicatii de creatie, precum Photoshop. Despre M2 Pro Max Apple spune ca este „cel mai puternic si mai eficient chipset de laptop” creat vreodata si insira o serie intreaga de specificatii pentru a-si sprijini afirmatia – 67 de miliarde de tranzistori, 12 nuclee pentru CPU, 38 de nuclee pentru GPU… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

