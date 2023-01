Apple a renunţat, deocamdată, să mai dezvolte ochelari de AR Astfel, Apple ar fi renuntat sa mai dezvolte o pereche de ochelari de realitate augmentata la care lucra deja de ceva vreme, sustin sursele anonime citate de Bloomberg. Ochelarii in cauza ar fi urmat sa fie usori, pentru a fi purtati confortabil de utilizatori – spre deosebire de castile de VR, care sunt inca mari si dificil de purtat vreme indelungata. Dezvoltarea ar fi fost intrerupta pe termen nelimitat din cauza dificultatilor tehnice de care inginerii companiei s-au lovit in procesul de proiectare. Este posibil ca dezvoltarea sa fie reluata in momentul in care va fi descoperita o solutie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

