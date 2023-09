Apple a prezentat Watch Series 9 Primul produs „carbon neutru”, cum l-a numit Apple, Watch Series 9 se bazeaza pe un nou cip, S9, alcatuit din 5,6 miliarde de tranzistori si cu o placa video mai rapida cu 30% fata de versiunea anterioara. Poate cea mai interesanta noutate este gestul Double Tap. Doua atingeri rapide intre degetul mare si degetul aratator (de la mana care poarta ceasul) pot juca rolul butonului Enter si actiona functia activa pe ecran. Prin acest gest pot fi operate o serie intreaga de functii care necesitau, in mod normal, apasarea butonului de pe ecran, de la acceptarea unui apel, la oprirea alarmei. Siri opereaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

