- 9.360 de teste care erau vandute in mediul online ca teste rapide pentru COVID 19 au fost ridicate de politisti. Anchetatorii sustin ca aceste teste nu sunt relevante in depistarea noului coronavirus, desi cei care le vindeau sustineau acest lucru, informeaza Mediafax, preluat de Digi24.Mai mult, chiar…

- Prefectura Prahova a anunțat, in raportarea de joi, ca 66 de prahoveni sunt, in acest moment in carantina, iar aproape 1.600 in autoizolare la domiciliu. Noua pacienți au fost internați, in județ, și sunt testați pentru Covid-19.

- In cazul in care manifestați simptome specifice infecției cu coronavirus (tuse, febra, dificultați in respirație) este important sa nu va deplasați la medic sau la spital/urgența. Primul pas este sa va sunați medicul de familie și sa solicitați sfaturi. In cazul in care acesta nu poate fi contactat,…

- Febra, tusea, starea de oboseala, durerile musculare si cefaleea pot fi prime simptome ale infectiei cu coronavirus, a afirmat dr. Valeriu Gheorghita, medic primar boli infectioase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila". El a subliniat ca este important contextul epidemiologic,…

- Un barbat din Bihor, care se afla, miercuri, in judetul Mures, a sunat la 112 si a anuntat ca a revenit din Italia si are simptome specifice infectiei cu coronavirus. El a fost internat in Sectia de Boli Infectioase din Targu Mures pana la aflarea rezultatelor testului, potrivit news.ro.”Astazi,…

- O femeie recent intoarsa din Italia a fost transportata cu izoleta la Spitalul de Boli Infectioase Brasov cu simptome specifice infectiei cu coronavirus. Este prima suspiciune la nivel de judet.

- Un cetatean chinez, intors recent la Iasi din China, a fost plasat in carantina conform procedurilor specifice calatoriilor recente in zone de risc. Barbatul nu prezinta simptome si se afla sub observatie de 10 zile, la domiciliu. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au confirmat pentru…

- Primii romani de pe nava de croaziera Diamond Princess ancorata in portul Yokohama vor reveni, vineri noapte, in țara, a declarat șeful DSU, Raed Arafat. La bordul vasului au fost 17 romani, doi dintre aceștia fiind infectați cu noul coronavirus. Din cei 17, 15 erau membri ai echipajului, doar 2 fiind…