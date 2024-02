Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat un nou ghid interactiv care cartografiaza toate oportunitațile de finanțare disponibile la nivelul UE pentru zonele rurale. Exista fonduri și programe ale UE care pot promova creșterea durabila și bunastarea in zonele rurale. Cu toate acestea, identificarea celei mai adecvate…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani investește in echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale (infecții luate din spital – n.r.), in acest sens fiind incredințat un contract pe SEAP in valoare de 6.978.970 lei. Banii au fost obținuți prin Planul Național…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunța ca au fost epuizate fondurile europene disponibile pentru crearea si modernizarea infrastructurii agricole, precum si a celei rutiere de baza din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricola Comuna 2023 – 2027 (PS PAC 2027). AFIR a primit,…

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie 93,2% pe fondurile de coeziune din exercitiul financiar 2014-2020, in conditiile in care 22,445 miliarde euro au fost rambursate pana la acest moment, potrivit ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu."Procesul nu s-a incheiat, Romania…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri deblocarea a 10,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune ce revin Ungariei, cu o zi inaintea unui summit european la care premierul ungar Viktor Orban ameninta ca se va opune lansarii negocierilor de aderare cu Ucraina si unui ajutor financiar al UE de 50 de…

- Romania este un beneficiar net de fonduri europene, iar de la aderare si pana in prezent are un sold excedentar de 60 de miliarde de euro, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES . „Romania, din punctul…

- Au aparut primele rezultate in Programul Digitalizarea IMM: o prima tranșa de 1.020 de firme romanești au fost admise la fondurile europene de cate 20.000-100.000 EUR din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), iar acum lista acestora este publica. Firmele au fost evaluate cu ajutorul…