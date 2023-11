Stiri pe aceeasi tema

- Metode de fraudare a examenelor au existat in Romania și inainte de Revoluție. Un inginer electronist din Cluj poate fi considerat inventatorul fraudei de la distanța, prin intermediul unei stații de emisie-recepție.

- Opt din zece romani au in plan sa profite de reducerile de Black Friday, iar 53% spun ca au o strategie de cumparaturi, arata un studiu realizat de catre Revolut și compania de cercetare Dynata. Un procent de 23% dintre romani aloca un buget intre 1.000 și 2.500 de lei, mai arata studiul.Peste doua…

- Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) semnaleaza cazul unui primar din judetul Bacau, care a fost filmat cand ii spune unei persoane seropozitive: ”Aveti o boala transmisibila, nu va apropiati”. Organizatia cere interventia de urgenta a institutiilor statului. Politistii…

- Reprezentanții companiei au dat o veste proasta pentru utilizatorii de WhatsApp din Romania. Celebra aplicație nu va mai funcționa din octombrie pe aceste telefoane. Ce modele sunt vizate. Aplicația este folosita de peste doua miliarde de persoane In ultimii ani, WhatsApp a devenit una dintre cele mai…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au raspuns apelului lansat de organizația ,,Let’s Do It, Romania” și s-au alaturat campaniei. In aceasta dimineața, sambata, 16 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au raspuns apelului lansat de organizația…

- Declarație șocanta din partea lui Tristan Tate. Fratele lui Andrew Tate, cunoscutul milionar care promoveaza conținut violent și misogin pe rețelele de socializare, in special pe TikTok, spune ca in Romania nu exista oamen idrogați pe strazi. Declarația lui Tristan Tate vine chiar in contextul in…

- Romania este pe primul loc din Europa la numarul accidentelor suferite la locul de munca. Cele mai frecvente cauze sunt legate de folosirea necorespunzatoare a echipamentului individual de protectie sau a unui instructaj neadecvat.

- Marcel Ciolacu a acordat un interviu publicației britanice Financial Times. In primul interviu acordat presei internaționale de la preluarea funcției de prim-ministru, Ciolacu a vorbit despre eforturile Romaniei de a ajuta Ucraina, dar și despre impactul pe care razboiul il are asupra bugetului de stat.Romania…