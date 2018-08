Comunicarea in timpul catastrofelor, cand conexiunea la internet si semnalul la telefon nu functioneaza, poate deveni o realitate printr-o aplicatie mobila ce utilizeaza unde radio criptate de inalta frecventa, dezvoltata de o tanara antreprenoare din Chile, tara cu risc seismic ridicat, informeaza vineri AFP.

'Imaginati-va o persoana care nu are acces la internet, care nu are semnal la telefon, care nu stie incotro sa mearga dupa un cutremur. Acest lucru mi s-a intamplat cand locuiam in Vina del Mar impreuna cu fiul meu de 4 ani', a declarat Barbarita Lara, creatoarea aplicatiei S!E.…