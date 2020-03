Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) recomanda utilizatorilor sa foloseasca doar surse oficiale pentru obtinerea declaratiei pe propria raspundere, necesara pentru justificarea prezentei in afara locuintei, potrivit Agerpres. "Echipa CERT-RO a primit in ultimele…

- Prefectura Olt a transmis actualizarea situației epidemiologice din județ, pentru astazi, ora 10.00. Numarul total de persoane aflate in monitorizarea DSP Olt, de la inceputul perioadei de supraveghere, se ridica la 1800 persoane. Numar persoane izolate la domiciliu: 1000Numar persoane ieșite din autoizolare:…

- Ordonanța militara adoptata sambata interzice persoanelor sa se deplaseze in afara locuinței, intre orele 22 si 6, fara a avea asupra lor o declarație pe propria raspundere. Restricțiile de circulație in afara locuinței vor intra in vigoare de luni, 23 martie, ora 22.00. Astfel, in intervalul orar 22.00…

- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CORONAVIRUS // ADEVERINTA ANGAJATOR CORONAVIRUS // Potrivit Ministerului de Interne, declarația pe propria raspundere poate fi completata integral olograf („de mana”), cu preluarea tuturor elementelor prevazute in modelul declarației pus la dispoziție. Declarația pe…

- MAI a publicat modelul declarației pe propria raspundere pe care cetațenii trebuie sa o completeze pentru a parasi locuința in intervalul orar 22:00 - 06:00, conform Ordonanței Militare de sambata. Declarația trebuie sa se afle in posesia persoanei care parasește locuința pe durata intregii ieșiri și…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis modelul declarației pe proprie raspundere referitoare la circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, conform Ordonanței Militare nr. 2.Autoritatile precizeza ca declarația pe propria raspundere poate fi completata integral olograf („de mana”), cu…

- Cei care se deplaseaza intre orele 22:00 si 6:00 vor trebui sa completeze, incepand de luni seara, in conformitate cu ordonanta militara emisa de MAI, o declaratie pe proprie raspundere in care sa precizeze motivul deplasarii, iar in cazurile speciale, si traseul acesteia. In cazul celor care merg…

