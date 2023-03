Stiri pe aceeasi tema

- Marian Dragulescu (42 de ani) s-a retras din activitate in toamna anului 2021, dupa ce a participat la Campionatele Mondiale de la Kitakyushu.De atunci, fostul gimnast si-a inceput cariera de antrenor la CSA Steaua. Marian Dragulescu este cel mai bun gimnast roman din toate timpurile. Acesta a obtinut…

- Larisa Iordache, fosta campioana in gimnastica din Romania, a povestit ce face cu renta viagera, de 14.000 de lei, acum, la retragere. „Renta viagera o cheltuiesc pentru placerile sufletului meu: mașina mea, pentru ca nu aș fi investit o suma atat de mare in mașina pe care o am. Am un BMW I8. Il am…

- Marian Dragulescu este cel mai titrat gimnast din istoria Romaniei și a dezvaluit cat primește lunar de la statul roman. „Marocanul” a acordat un interviu in care a spus ca renta lui viagera este de aproximativ 16.000 de lei. In țara noastra sunt 591 de foști sportivi primesc renta viagera. Marian Dragulescu…

- Marian Dragulescu, cel mai titrat gimnast al Romaniei, a vorbit despre renta viagera pe care o primește, ca urmare a performanțelor obținute de-a lungul carierei. „Marocanul” a strans 31 de medalii, dintre 3 la Jocurile Olimpice, primește acum puțin peste 16.000 de lei pe luna. Mai exact, 16.635 de…

- A trecut mai bine de un an de cand Larisa Iordache s-a retras din sportul de performanța la doar 25 de ani. Accidentarile și operațiile au grabit aceasta decizie dureroasa. Fosta gimnasta a acordat un interviu exclusiv in playsport.ro in care a povestit cum reușește sa se mențina in forma. A transmis…

- Pentru performantele obtinute de-a lungul carierei, Larisa Iordache este recompensata cu o renta viagera din partea statului roman. Fosta gimnasta a castigat nu mai putin de 12 medalii de aur la Campionatele Mondiale si de 7 ori s-a clasat pe prima treapta a podiumului la Campionatele Europene. Iata…

- Eduard Novak (46 de ani), ministrul sportului, revine in activitate și vrea sa participe la Jocurile Paralimpice de la Paris, dupa ce in 2021 se retrasese. Singurul campion paralimpic al Romaniei, Eduard Novak, a anuntat, duminica, faptul ca intentioneaza sa participe la Jocurile din 2024 de la Paris,…

- interviu cu Grigore Horoi, președintele Grupului de firme Agricola 1 . Domnule Grigore Horoi, anul acesta, Agricola a implinit 30 de ani de la inființare, in 1992. Izvoarele sale sunt datate undeva cu 65 de ani in urma, dar relevant pentru momentul de fața este trecutul mai apropiat. Prin urmare, aș…