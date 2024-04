Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur s-a produs, duminica noaptea, in Romania. INFP anunța activitate seismica intensificata in țara noastra. Cutremur in Romania, duminica noaptea. Un seism cu magnitudinea 3,4 s-a produs in Moldova, județul Bacau, la ora 22:42. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul…

- Doua cutremure au avut loc astazi, 10 martie 2024, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Sursa citata precizeaza ca epicentrul unuia dintre ele a fost langa Manastirea TarnitaCeel mai recent seism, care a fost mai mare in…

- Federația Romana de Fotbal a incheiat alte patru parteneriate cu universitați din țara prin care se pun baze de lucru in comun pentru perfecționarea formarii viitorilor antrenori de fotbal. Universitatea din Craiova, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Universitatea Transilvania din Brașov…

- In ziua de duminica, 14 ianuarie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției Rurale Cocoraștii Colț, au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 59 de ani ca a fost lovita de fiul sau, in curtea locuinței, de pe raza comunei Șirna. Potrivit IPJ Prahova, «in baza sesizarii, polițiștii…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade s-a produs luni, la ora locala 11:01, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 80 de kilometri in apropierea…

- Doua cutremure s-au produs in țara noastra, joi dimineața. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, un prim cutremur s-a produs la ora 00:20, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Cu o magnitudine de 2,6, seismul s-a produs, la o adancime de 4,5 km, in apropierea urmatoarelor orașe:…

- F.T. In 20 de judete, printre care se numara si Prahova, s-a intrat, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica. Celelalte judete sunt Bacau, Brașov, Caraș-Severin, Calarași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita,…