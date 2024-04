Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Stoica (21 de ani) a fost prezentat la Hermannstadt. Atacantul s-a desparțit recent de FCSB și a putut semna din postura de jucator liber cu echipa din Sibiu. Ianis Stoica a fost imprumutat la U Cluj in prima parte a anului, insa a vrut sa plece la Beer Sheva, transferul a cazut și a refuzat sa…

- Minus 22,9 grade Celsius s-au inregistrat luni dimineata in orasul Intorsura Buzaului, județul Covasna, fiind cea mai scazuta temperatura din tara, transmite Agerpres. Potrivit meteorologului Ovidiu Campean, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud din Sibiu, si urmatoarele nopti vor fi…

- Pe langa celelalte plecari, conducerea Chindiei a reziliat, amiabil, dupa cum spun ei, contractele cu Alexandru Giț, Chiristan Rutjens și Vlad Prejmerean, in timp ce Dorian Railean a ajuns la un acord cu Dinamo București. Este ingrijorator aspectul acestor transferuri și rezilieri, in perspectiva lotului…

- Tragedie la Timisoara Un barbat, in varsta de 55 de ani,s ar fi dezechilibrat si ar fi cazut pe scarile unei societati comerciale din Complexul StudentescDin nefericire, a rezultat decesul acestuia, transmite IPJ Timis. Oficial de la IPJ Timis Potrivit IPJ Timis, in seaa de 20 ianaurie, in jurul orei…

- Turiștii vor avea parte de o surpriza frumoasa in noul sezon estival: plaja noua de pe litoralul romanesc! Anunțul oficial a fost facut recent. In ce stadiu se afla lucrarile. Plaja noua de pe litoralul romanesc, anunțul autoritaților Una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul romanesc va…

- Decizia de anul trecut pentru modificarea codului vamal al Republicii Moldova, care ii obliga pe agenții economici din Transnistria sa plateasca taxe la bugetul de stat de la Chișinau este un mesaj clar ca „a venit timpul sa inceapa procesul de reintregire a Republicii Moldova”, a declarat președintele…

- La data de 7 ianuarie 2024, politisti din cadrul Politiei Orasului Ovidiu au fost sesizati despre faptul ca doua persoane au iesit cu barca pe lacul Siutghiol, fara a reveni la mal. La data de 7 ianuarie 2024, politisti din cadrul Politiei Orasului Ovidiu au fost sesizati despre faptul ca doua persoane…

- Regina Margrethe a II-a a Danemarcei a ieșit joi, 4 ianuarie, pe strazile capitalei daneze, in trasura regala, pentru a face o ultima plimbare inainte de a abdica, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.In varsta de 83 de ani, regina a pornit de la resedinta sa din Palatul Amalienborg și s-a indreptat…