- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 5 aprilie 2021, pune la dispoziție o platforma on-line prin care pot fi transmise catre Centrele județene/locale APIA, adeverințele eliberate, la solicitarea fermierului de catre Agenția Naționala de Zootehnie…

- Fermierii gorjeni pot sa-si identifice parcelele si sa transmita declaratia de suprafata online. Aplicatia IPA a fost lansata anul trecut de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), insa din 2011 devine obligatorie tocma...

- Fermierii vor putea sa-si inregistreze Cererile unice de plata in anul 2021 fara a se prezenta la Centrele judetene/locale APIA sau al Centrul Municipiului Bucuresti, in perioada 01 martie – 15 mai 2021, a anuntat Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.

- Fermierii vor putea depune cereri unice de plata din 1 martie. Campania de informare cu privire la primirea solicitarilor in anul 2021 a demarat luni, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). „Deoarece siguranta in contextul pandemiei Covid-19 este extrem de importanta pentru…