- Comisia Europeana va rambursa marti Romaniei peste 1,024 miliarde de euro, suma reprezentand platile in avans efectuate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 15 octombrie - 30 noiembrie 2019, a declarat, luni, pentru AGERPRES directorul general al APIA, Adrian…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat a finalizat vineri campania de plati in avans pentru beneficiarii care au depus cererea unica de plata in Campania 2019, iar suma totala autorizata la plata din 16 octombrie pana in prezent este de 1,335 miliarde euro. ”Prin…

- 844.000 de fermieri care exploateaza 9,7 milioane de hectare au depus cereri pentru plațile in avans ale subvențiilor aferente anului 2019. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat, pana in prezent, peste 1,2 miliarde euro plați in avans și chiar astazi au fost eliberate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca suma totala autorizata la plata in perioada 16 octombrie - 6 noiembrie 2019 este de 1,041 miliarde euro, din care:⦁ Pentru Campania 2019 - suma de 1,030 miliarde euro, din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA),…

