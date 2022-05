Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a blocat toate porturile și rutele comerciale prin care se exporta cereale ucrainene in intreaga lume. Milioane de tone de cereale raman blocate in porturile ucrainene, iar astfel de acțiuni ale Rusiei duc inevitabil la o criza alimentara in lume.

- In timp ce șefa statului, Maia Sandu, neaga posibilitatea unei crize alimentare, fostul deputat Alexandr Slusari vine cu prognoze mai sumbre. Acest susține ca aceasta poate fi la toamna daca fermierii nu vor fi ajutați de Guvern.

- Președintele american Joe Biden a discutat astazi, 24 martie, cu liderii UE, NATO și G7, la Bruxelles, despre posibilitatea unei crize alimentare declanșate de invazia Rusiei in Ucraina, numind cele doua țari „coșul de paine” al Europei, potrivit CNN . ”Lipsa de alimente și va fi ceva real. Nu doar…

- Ecosistemul agricol a rezistat și a reușit sa hraneasca populația in aceasta perioada de criza, criza actuala legitimand Politica Agricola Comuna, creata istoric in special pentru a asigura securitatea alimentara in Europa fața de dependența de Statele Unite, și care a facut posibila, de-a lungul anilor,…

- Agricultura 4.0: cum sa creștem producția agricola, folosind mai puține resurse – o tema tot mai relevanta pentru agricultura din Romania si din lume – In 2021, Rusia și Ucraina s-au clasat printre primii trei exportatori mondiali de grau, orz, porumb, semințe de floarea soarelui și ulei de floarea…

- Fermierii romani ar trebui sa cultive mai puțin porumb și sa se indrepte spre floarea soarelui, este de parere europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședintele Comitetului de Agricultura și Dezvoltare Rurala din Parlamentul European.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat ca Romania nu se afla in niciun astfel de risc de a aparea o criza alimentara si nici nu se afla in risc de aparitie a unor dezechilibre majore, precizand ca tara noastra produce suficient de multa hrana pentru necesarul de consum al populatiei in…

- "Un razboi cald nu implica neaparat interventia militara a Romaniei sau a NATO. NATO a spus clar ca nu intra in Ucraina pentru ca Ucraina nu e membra NATO. Orice razboi, ca e economic sau cald, creaza dificultați populației (...). Sunt doi mari producatori de enrgie - Iran și Rusia - care țin prețurile…