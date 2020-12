Apele învolburate ale râului Teleajen au distrus parțial digul fostei gropi de gunoi a Ploieștiului Violeta Stoica Precipitațiile cazute fara oprire in ultimele zile au avut urmari și in județul Prahova. Una dintre cele mai grave probleme a fost afectarea pe o lungime de circa 30 de metri a digului de gabioane care protejeaza fosta rampa de gunoi a municipiului Ploiești, aflata in zona de est a orașului. Sambata seara, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a anunțat ca apele raului Teleajen au pus in in pericol terasamentul fostului depozit de deșeuri municipale aflat la ieșire din Ploiesti, cu acces rutier din DN1 A. “La nivelul județului a fost activata grupa operativa și au… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

