Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele au avut mereu nevoie de donatori de sange, dar in acest moment in care criza generata de pandemia de coronavirus pune unitatile spitalicesti la mare incercare, cantitatea de sange necesara spitalelor este total insuficienta. In acest sens, chiar si in ordonanta militara prin care se restrictioneaza…

- Spitalele se confrunta din nou cu o nevoie disperata de sange. Din cauza pandemiei de coronavirus, numarul donatorilor a scazut dramatic. Oamenii nu mai doneaza de teama de a se expune riscului imbolnavirii cu coronavirus, gandindu-se ca acest risc ar fi mai mare daca se lasa ințepați intr-o unitate…

- Activitatea de donare de sange a scazut foarte mult la Centrul de Transfuzii Sangvine Suceava, mai ales in aceasta saptamana. Medicul-șef al centrului, dr. Maria Pilat, a declarat, joi, ca in ultima perioada au fost zile in care s-au prezentat și numai șapte donatori. „Pana acum am reușit sa ...

- Ziarul Unirea DSP Alba: Comenzile de noi teste pentru detectarea CORONAVIRUSULUI vor ajunge in spitalele de boli infecțioase din 11 martie. Vor asigura necesarul pentru inca 30 de zile DSP Alba: Comenzile de noi teste pentru detectarea CORONAVIRUSULUI vor ajunge in spitalele de boli infecțioase din…

- Alianța USR-PLUS Falticeni, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Sanguine Suceava au organizat, astazi, o campanie de donare de sange, la sediul organizației Plus din Falticeni. De precizat ca Inca de la primele ore ale dimineții falticenenii au raspuns pozitiv apelului la donare de sange. Nu ...

- ,,Mascații” covasneni au desfașurat inca o ,,misiune” pentru comunitatea județului Covasna, pentru o cauza nobila. In contextul crizei acute de sange semnalate la nivelul Centrului de Transfuzie Sanguina Covasna, in cursul zilei de miercuri, 19 februarie, polițiștii s-au mobilizat și au organizat…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta si Biserica "Nasterea Sf. Ioan Botezatorul" organizeaza duminica 23.02.2020, intre orele 08.30 13.30, o actiune de donare de sange. Sunt asteptate toate persoanele sanatoase din localitatea Eforie Sud si localitatile invecinate care doresc sa ii ajute…

- O profesoara de Limba Romana, in varsta de 38 de ani, de la Colegiul Tehnic “Alexandru Roman” din Aleșd, are nevoie URGENTA de sange (orice grupa sanguina). In acest moment, ea se afla internata la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Cluj-Napoca, Secția Nefrologie. Potrivit alesdonline.ro , familia,…