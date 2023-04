Stiri pe aceeasi tema

- Ce fac oamenii cand sunt prinși in fapt? Simplu. Incearca sa scape de probe, chiar daca asta inseamna aruncarea telefonului in foc sau schimbarea lui. Orice, numai sa nu intre in pușcarie. In 7 aprilie procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul…

- DAN HORIA TAUTAN / MEDIAFAX FOTO Echipa naționala de senioare a Romaniei va susține jocurile de calificare la C.M. 2023 avand adversara naționala similara a Portugaliei, meciurile urmand a se disputa in perioada 02-12.04.2023. Primul meci va fi cel dintre Romania- Portugalia, se va juca la Pitești in…

- Un barbat s-a urcat la volan, deși nu avea acest drept, explicația data oamenilor legii fiind aceea ca soția sa era prea obosita sa mai conduca mașina. Acum are alte probleme decat starea de oboseala a soției. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari…

- Programul „Comportamentul Animalelor și Bunastare” va fi lansat in cadrul unui seminar cu participare internaționala și va fi disponibil incepand cu anul universitar 2023-2024. Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca anunța lansarea, in premiera in Romania, a unui…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul ANPC Satu Mare, nu au permis intrarea in tara unui automarfar incarcat cu produse second-hand, constand in imbracaminte, intrucat șoferul nu a putut prezenta documentele legale, precum și cu produse alimentare care aveau termenul…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in ziua de 13.02.2023, 16:58:07 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 13.2 km, INTENSITATE V. Cutremurul s-a produs la 103km SV de Sibiu, 106km NV…

- Zilele trecute au fost facute publice primele date ale Recesamantului Locuințelor și Populației 2021. Potrivit informațiilor furnizate de catre Direcția de Statistica Maramureș, structura confesionala a fost declarata de 400,911 mii persoane din totalul populației rezidente a județului Maramures și…