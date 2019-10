Stiri pe aceeasi tema

Cateva zeci de incendii de vegetație uscata, resturi vegetale și deșeuri au avut loc in județul Arad in ultimele 2 luni. Conform purtatorului decuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, maior George Pleșca, „53 de incendii ...

Circulația pe DN7 este complet blocata, in momentul transmiterii acestei știri, intre localitațile Șoimoș și Milova, din județul Arad din cauza unui grav accident de circulație in care sunt implicate un TIR și un autoturism.

O persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier produs astazi, in jurul pranzului, pe DN7.Evenimentul rutier a avut loc in judetul Arad, in...

Un polițist din Arad, aflat in exercitarea serviciului de supraveghere a traficului rutier in zona liceului din Radna, a observat o automacara care se deplasa pe sensul de mers Arad spre Deva, iar la o trecere de pietoni nu a oprit deși se impunea acest lucru.

Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru zone intinse din partea de vest a țarii. „In intervalul menționat in județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor fi perioade cu intensificari puternice ale vantului – rafale de peste 80…90 km/h și vijelii", a transmis…

Incident mai puțin obișnuit, in weekend, la Arad. O drona a cazut in capul unei invitate de la o nunta, femeia de 58 de ani din Satu Mare ajungand la spitalul județean din Arad.

Tragedie in aceasta dupa-amiaza, intr-o familie din vestul țarii. Destinul unui barbat a avut un final neașteptat, dupa ce tractorul pe care-l conducea s-a rasturnat peste el, intre localitațile Conop și Barzava, din județul Arad. In ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, acesta și-a dat ultima…

Dupa ce, in municipiul Arad, doua autoturisme au intrat in coliziune si trei persoane au fost ranite, un nou accident s-a produs, in jurul orei...