Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista de politica și investigație Iulia Marin, care a lucrat la o serie de publicații de top, a murit la varsta de doar 32 de ani, in apartamentul sau din cartierul Militari. Decesul este tratat ca moarte in condiții suspecte, potrivit primelor date, deoarece Iulia Marin suferea de depresie. Jurnalista…

- Jurnalista Iulia Marin cu o experiența de 11 ani a murit. A scris de-a lungul carierei la Adevarul, PressOne, Recorder, Gandul și in ultimii trei ani la Libertatea, au anunțat colegii ziaristei. Trupul neinsuflețit al Iuliei Marin a fost gasit marți de polițiștii Secției 21 din București și proprietara…

- Jurnalista Iulia Marin s a stins din viata la varsta de 32 de ani. Vestea a fost facuta publica de colegii de la ziarul Libertatea. "Jurnalista de politica si investigatie cu o experienta de 11 ani, Iulia Marin a lucrat, de a lungul timpului, la Adevarul, PressOne, Recorder, Gandul si, in ultimii 3…

- Vești proaste pentru romani! Facturile la gaze se vor scumpi, incepand cu data de 1 aprilie 2023. Creșterea tarifelor a fost deja semnata, astfel ca a fost anunțat și cu cate procente vor plati oamenii mai mult, dupa aceasta data.

- Invitat de onoare al Galei a fost scenograful Dragos Buhagiar, Presedintele UNITER Uniunea Teatrala din Romania , dar si autoritati locale si judetene, sponsori si parteneri ai institutiei teatrale constantene Gala a fost dominata de multe momente de aplauze si emotie, asezonate cu momente artistice…

- An de an, in perioada primaverii apar pe rețelele de socializare reclamații privind „toaletarile” excesive a copacilor, iar managementul arborilor și al spațiilor verzi urbane din Romania este un domeniu care lasa de dorit.

- Un mare lanț de hipermarketuri din Romania a anunțat in luna februarie ca a inceput sa renunțe la casele de marcat și sa implimenteze sisteme self-pay. Este revolta in mediul online dupa ce un un lanț de hipermarketuri din Romania a renunțat la casierii de la casele de marcat. Clienții, revoltați de…

- Dr. Ing. Lucian Melinceanu, presedintele Asociatiei Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri din Romania a explicat pentru „Adevarul” la ce trebuie sa fim atenți atunci cand cumparam o locuința.