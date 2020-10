Apartamente de inchiriat in Iași se cauta tot mai mult. Și asta pentru ca orașul, centru universitar de prestigiu, este in continua dezvoltare. Și piața locurilor de munca s-a dezvoltat substanțial. Prin urmare cererea de apartamente de inchiriat in Iași e mare. Apartamente de inchiriat in Iași exista și sub tutela ANL. Numai ca cei care cauta apartamente de inchiriat in Iași la ANL trebuie sa știe ca locuințele și chiriile se scumpesc substanțial. Și asta pentru ca s-a majorat valoarea de inlocuire pe metrul patrat. Ce este valoarea de inlocuire Valoarea de inlocuire se traduce prin suma…