Stiri pe aceeasi tema

- Meghan si Harry au aparut luni pentru prima data in public de la anuntul celei de-a doua sarcini a ducesei de Sussex. Cuplul a fost prezent intr-o conferinta de presa a Spotify pentru a-si prezenta podcastul.

- Meghan Markle este insarcinata din nou. A amanat vestea pana deja sarcina e vizibila. Fericire de nedescris pentru Prințul Harry și soția sa. Meghan Markle este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Informația a fost confirmata public de purtatorul lor de cuvant. „Putem confirma faptul ca Archie va…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, asteapta al doilea copil, a declarat duminica un purtator de cuvant al cuplului. Ducele și ducesa de Sussex, care locuiesc in prezent in California, ii fac un frate sau o sora fiului lor Archie, care va implini doi ani in luna mai a... The post Meghan Markle,…

- Fosta actrita americana Meghan Markle, devenita ducesa de Sussex dupa casatoria ei cu printul Harry, a semnat un acord, anuntat vineri de o instanta din Marea Britanie, cu o agentie de presa pe care a dat-o in judecata pentru o fotografie furata, informeaza AFP. Splash News & Picture Agency,…

- Ducesa de Sussex a avut o interventie video pentru postul CNN, prima de dupa anuntul legat de pierderea unei sarcini in vara. Meghan Markle a aparut din curtea resedintei sale si a lui Harry din Santa Barbara, asezata pe o banca si imbracata intr-o bluza subtire, intr-o nuanta delicata de lila.

- Meghan Markle si-a facut prima aparitie publica dupa ce a anuntat ca a pierdut o sarcina in iulie. Ea a impartasit un mesaj de speranta, duminica, la televiziunea americana CNN, prin care a adus un omagiu „eroilor tacuti" din aceasta pandemie de Covid-19.