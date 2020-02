Apariție neobișnuită într-o zonă intens circulată din Timișoara FOTO In afara orașului sau in cartierele marginașe apariția unui fazan nu este neaparat ceva ieșit din comun, insa astazi o astfel de pasare a oprit pentru cateva momente circulația pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Timișoara. Fazanul a fost reperat astazi in timp ce traversa bulevardul Liviu Rebreanu, aproape de intersecția cu Aleea […] Articolul Apariție neobișnuita intr-o zona intens circulata din Timișoara FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

