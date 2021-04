Apariție excentrică la mall. Ce vedetă a atras toate privirile cu o pălărie imensă din blană Toate privirile oamenilor s-au indreptat asupra ei, de indata ce a intrat in mall. Cantareața a profitat de faptul ca sunt mai puțin oameni in magazine in aceasta perioada și, camuflata cu o palarie imensa din blana și cu masca de protecție, a mers la cumparaturi. Apariție excentrica in blugi de 15.000 de dolari Rihanna (33 ani) a fost surprinsa intr-un mall din Los Angeles, miercurea trecuta, unde a facut cumparaturi de la o librarie. Artista a ales sa poarte, cu aceasta ocazie, o palarie din blana, supradimensionata, semnata Marc Jacobs, și o pereche de blugi vintage, Tom Ford pentru Gucci,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a administra cat mai multe vaccinuri impotriva COVID-19, autoritațile dintr-o țara europeana au decis sa transforme mai multe spații publice in centre de vaccinare. Astfel, oamenii vor putea primi dozele pentru imunizare chiar și in muzee, biserici sau pe vaporașe. Autoritațile și-au propus…

- In ediția din 4 aprilie de la „Survivor Romania”, Catalin Moroșanu a suferit prima accidentare grava de la debutul competiției. Sportivul a fost nevoit sa abandoneze traseul. Meciul de comunicare de la „Survivor Romania” 2021 nu s-a terminat deloc bine pentru Catalin Moroșanu. Luptatorul K1 a suferit…

- O afecțiune care deocamdata nu a fost numita a fost depistata la mai mulți urși tineri din doua state americane, relateaza BBC citand Daily Star, scrie Digi24. Primele cazuri au fost depistate in 2014, iar numarul lor crește rapid. Mai exact, puii de urs pierd orice teama de oameni și devin…

- Administrația Biden a declarat ca va deschide unitați suplimentare de cazare a migranților dupa ce imagini cu un centru de detenție din Texas au aratat copii ținuți în condiții înghesuite în camere improvizate, relateaza BBC.Centrul din Texas, o tabara de corturi a guvernului…

- Familia barbatului de 38 de ani ucis la Onești acuza ca acesta ar fi fost de fapt impușcat de oamenii legii in timpul intervenției. Primele dovezi in acest sens unt publicate de jurnalistul Alexandru Cautis pe site-ul propriu. Acesta a obtinut o fotografie cu unul dintre barbatii ucisi in aparlamentul…

- Inainte sa fie Donna, in "Beverly Hills, 90210 , Tori Spelling a fost Violet, blonda tocilara cu ochelari indragotita lulea de un incurca-lume pe nume Screech. Actrița Tori Spelling și-a amintit de actorul responsabil de primul ei sarut pe micul ecran.

- Andra și Catalin Maruța se afla in izolare, impreuna cu fetița lor Eva, dupa ce, potrivit PRO TV prezentatorul a anunțat ca s-ar fi infectat cu COVID-19. Chiar daca va trebui sa petreaca toata vacanța in casa, cei trei sunt intr-o forma buna, iar dovada sta in cele mai recente filmulețe și imagini cu…