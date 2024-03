După luni de zile în care cuibul lor a fost gol, primele berze s-au întors în Unirea Vestitorii primaverii și-au facut mult așteptata apariție și in județul Alba, in comuna Unirea. Dupa luni de zile in care cuibul a fost gol, familia de berze s-a intors acasa. Familia de berze a revenit la cuibul din Unirea, anunțand ca primavara se instaleaza in toata regula. Localnicii s-au bucurat de venirea berzelor, imortalizandu-le in […] The post Dupa luni de zile in care cuibul lor a fost gol, primele berze s-au intors in Unirea first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures . Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresinfo.ro

