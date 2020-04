Stiri pe aceeasi tema

- PASAPORT COVID-19. "Turismul a inregistrat un declin imens si neasteptat...din cauza pandemiei de coronavirus", a declarat ministrul croat al Turismului, Gari Cappelli, care a prezidat videoconferinta, in conditiile in care Croatia detine in prezent presedintia rotativa a UE, scrie agerpres.ro. …

- Ministrii Turismului din UE au discutat luni despre modul in care pot ajuta acest sector afectat de pandemia de coronavirus si au cazut de acord sa introduca asa-numitele "pasapoarte Covid-19" precum si sa analizeze posibilitatea deschiderii unor coridoare speciale pentru calatorii, transmite DPA.…

- Cum vom face turism in aceasta vara: "pasapoarte COVID-19" obligatorii și coridoare speciale pentru calatorii. Decizie la nivelul UE Ministrii Turismului din UE au discutat luni despre modul in care pot ajuta acest sector afectat de pandemia de coronavirus. Astfel, miniștrii au căzut…

- Croatia devine acum principalul punct de atractie pentru cetatenii germani, potrivit ziarului Bild, care le recomanda nemtilor sa treaca paradisul de pe malul Adriaticii pe lista de vizitat in aceasta vara. "Croatia a luat din timp masuri pentru combaterea coronavirusului. A fost o decizie…

- Acest sector, care este responsabil pentru 12% din locurile de munca si 10%-11% din Produsul Intern Brut al Uniunii Europene, este deosebit de afectat de masurile de carantina si restrictiile de deplasare introduse pentru a opri raspandirea coronavirusului. Saptamana trecuta, Fondul Monetar International…

- Generația noastra are nevoie „de un nou Plan Marshall pentru Europa” Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Agerpres/EPA. Criza provocata de coronavirus afecteaza atât cetațenii, cât și economia, iar una din prioritațile Comisiei Europene este salvarea locurilor de…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor autonome,…

- Daca Austria și-a consolidat poziția de lider privind tratamentul imuno-oncologic, Turcia – pentru turismul medical in domeniul oncologiei și al chirurgiei estetice, Grecia pentru fertilizare in vitro, Romania incepe sa-și dobandeasca statutul de lider european privind turismul stomatologic. Potrivit…