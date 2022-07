Stiri pe aceeasi tema

- Unda verde de la Comisia Europeana pentru programul de impaduriri de 500 milioane de euro, finanțat din PNRR. Anunțul a fost facut de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a ținut sa sublinieze ca, Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor pregatit de Ministerul Mediului si „a apreciat ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucia Bode, a vorbit, la Forumul Sigurantei Rutiere, despre „un tablou sumbru care ne releva un adevarat dezastru pe sosele”, el aratand ca Romania este de multi ani la coada clasamentului european in ceea ce priveste siguranta pe sosele. Ministrul anunta ca autoritatile…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vizitat, luni, la Sebes, judetul Alba, prima fabrica din Romania care produce sisteme de colectare a ambalajelor de bauturi, inaugurata in luna mai a acestui an. Fabrica are o capacitate de productie, prevazuta pentru anul 2022, de peste 6.000 de Reverse Vending…

- PSD vrea sa elimine Cota Unica: Impozitul progresiv ar putea intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023. PNL, dispus la un compromis Impozitul progresiv pe venituri ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2023. Anuntul a fost facut luni, Marcel Ciolacu, liderul PSD, in sedinta de partid. Dorinta social-democratilor…

- Unde va fi construit cel mai lung tunel de autostrada din Romania. Anunțul ministrului Transporturilor Cel mai lung tunel de autostrada din Romania va avea doua benzi de circulație pe fiecare sens. Proiectul a mai trecut de un pas, pentru a se apropia de faza de construcție. Este vorba despre tunelul…

- Inchisoare de la 3 la 5 ani pentru cei care ingroapa deseurile in locuri nepermise: Anunțul ministrului Mediului Inchisoare de la 3 la 5 ani pentru cei care ingroapa deseurile in locuri nepermise: Anunțul ministrului Mediului Ingroparea deseurilor se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani, a anunțat…

- Cat de mare trebuie sa fie o ”pensie minima decenta” in Romania? Raspunsul și promisiunile ministrului Muncii, Marius Budai Ministrul Muncii, Marius Budai, recunoaște ca pensiile normale din Romania sunt mult prea mici. Acesta considera ca o pensie decenta ar trebui sa ajunga la 2.500 de lei. Valoarea…

- Camera Deputatilor a respins cu 186 de voturi pentru, 83 impotriva si o abtinere, motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului mediului, Tanczos Barna. Initiatorii documentului au cerut demiterea ministrului considerandu-l vinovat de distrugerile provocate mediului, de taierile ilegale de paduri…