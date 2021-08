Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea medicala, aflata in subordinea Consiliului Județean, a scos la licitație contractul de achiziție de aparatura medicala necesara pentru dotarea secției ATI. Procedura se deruleaza pe Siteul Electronic de Achiziții Publice. Vor fi cumparate un electroencefalograf portabil, un aparat portabil/…

- Direcția de Sanatate Publica Iași a anunțat, astazi, 26 iulie, ca au fost depistate focare de COVID in doua unitați medicale din Pașcani: la Spitalul Municipal de Urgențe și la Centrul de Servicii Sociale ”Sf. Nicolae. Toate persoanele infectate cu virusul sunt nevaccinate, au precizat surse DSP Iași…

- Spitalul Clinic de Recuperare din Iasi se pregateste sa isi doteze mai bine saloanele de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). Acesta a scos la licitatie o achizitie de echipamente medicale specifice compartimentelor ATI, intentia fiind de a semna un acord cadru pe o durata de 24 de luni, iar suma pe…

- Domeniul sanatații este unul in care administrația din Beclean investește. Ambulatoriul spitalului Orașenesc se transforma vazand cu ochii. S-a adus aparatura performanta, iar aceasta a atras, inevitabil, speciliști in domeniu. Era timpul ca sa se investeasca și in celelalte spitale din județ. Iar ambulatoriul…

- „Are cineva nevoie de certificat inregistrat care atesta faptul ca s-a vaccinat?”. Aceasta este intrebarea pusa pe un grup de Facebook a mamicilor din Arad, de o „comercianta” care, spune ea pe profilul de pe rețeaua de socializare, lucreaza la Secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Județean…

- Echipamente și aparatura medicala pentru Spitalul Orașenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: Licitația de peste 6 milioane de lei, lansata in SEAP Spitalul Orașenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziție, in cadrul proiectului…

- Un barbat de 65 de ani din localitatea aradeana Julița a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost mușcat de o vipera miercuri, informeaza Arad Online . Barbatul a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la Spitalul Județean Arad. Barbatul era in gradina casei și cosea iarba cand a fost…

- Organizația Salvați Copiii Romania a accelerat programul de dotare a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, cel mai mare spital de pediatrie din țara. Astfel, Clinica de Ortopedie Pediatrica și Secția de ORL ale unitații medicale vor primi aparatura medicala complexa, in valoare…