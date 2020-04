Stiri pe aceeasi tema

- FCSB // Gigi Becali, 61 de ani, dorește sa-și intareasca defensiva, iar ochii patronului roș-albaștrilor sunt in continuare pe jucatorii Viitorului. Clasament Liga 1 Astfel, potrivit Fanatik, Becali ar dori sa-i transfere pe Radu Boboc (20 de ani, fundaș dreapta) și Virgil Ghița (21 de ani, fundaș central),…

- A fost alcatuita echipa standard a sezonului regulat al Ligii 1, iar din primul 11 face parte si un jucatror de la FC Viitorul, Radu Boboc 20 de ani, 24 de jocuri sustinute , distribuit pe postul de fundas dreapta."Tanarul fundas de banda a confirmat increderea primita din partea lui Gheorghe Hagi.…

- Afacerile cu flori vor creste in 2020 cu aproximativ 15%, pana la 450 milioane de lei, potrivit estimarilor analistilor KeysFin. Conform sursei citate, afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fata de 2014 si cu 6% fata de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. "Florile…

- Grupul City Grill a incheiat anul 2019 cu o crestere de 13% a cifrei de afaceri, care a ajuns la 187 milioane de lei, fata de 165 milioane lei in 2018. Factorii care au determinat evolutia pozitiva sunt creste...

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, ca mijlocasul Dragos Nedelcu va pleca la echipa maghiara Mol Vidi pentru 2,5 de milioane de euro. De asemenea, atacantul Harlem Gnohere va fi transferat, iar jucatorilor Diogo Salomao si Cristian Manea li s-au reziliat contractele."Am cerut doua…

- Workspace Studio, companie specializata in solutii de fitout si mobilier de birou orientat catre design ergonomic human-centric si partener unic acreditat al Herman Miller in Romania, si-a dublat in 2019 cifra de afaceri, realizand proiecte in valoare de 10.7 milioane de euro, fata de 5.3 milioane de…

- Investitorii au evaluat optim potențialul acestui sector, dovada ca numarul firmelor active din domeniu (cod CAEN 8690) a crescut spectaculos, de la 1.103 în 2010 la 3.713 în 2018, arata o analiza a companiei de consultanța Frames. Afacerile lor au avansat semnificativ, de la 591 milioane…

- Reteaua de francize imobiliare RE/MAX Romania a anuntat, marti, ca a inregistrat anul trecut comisioane generate in valoare de 4,55 milioane de euro, in crestere cu peste 50% fata de anul precedent, depasind estimarile realizate la inceputul lui 2019.