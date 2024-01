Stiri pe aceeasi tema

- Companie suedeza, care produce componente pentru mobilier, angajeaza pentru fabrica din Campia Turzii: – Ambalator manual – 20 poziții – Operator la mașini și unelte cu comanda numerica – 10

- Concluziile unui studiu amplu, realizat de cercetatori din SUA, Egipt, Canada, Mexic, Arabia Saudita și India, confirma ipoteza vehiculata in lumea medicala potrivit careia vaccinul Covid -19 poate duce la suprimarea sistemului imunitar. Totodata, oamenii de știința considera ca vaccinurile vii sunt…

- Crima infioratoare in sanul unei familii din Bistrita. O tanara de 33 de ani a fost ucisa fara mila, iar imaginile cu trupul ei insangerat au fost apoi postate pe Facebook. Ucigasul ar fi chiar sotul acesteia, care ar fi comis crima de fata cu cei doi copii ai lor. La randul sau, barbatul de 34 de ani…

- Iluziile optice sunt un mod interesant și amuzant de a ne testa atenția și IQ-ul. Ne provoaca creierul sa fie mai activ și sa fim mult mai concentrați pe detaliile mici. Puteți gasi frunza din imagine in doar 5 secunde? Test IQ de iluzie optica Testele IQ de iluzie optica ne prezinta imagini atragatoare,…

- Anchetatorii spun ca afaceristul mort, Ioan Crișan , ajutat de presupuși polițiști corupți, ar fi furat de la traficanții de tutun un tir plin cu țigari de contrabanda. Iar aceștia ar fi ordonat asasinatul pentru a se razbuna. Potrivit concluziilor procurorilor, in atac a fost folosit un exploziv de…

- O femeie misterioasa a ridicat semne de intrebare in crima din Sibiu! O bruneta apare alaturi de principalul suspect de crima. Cei doi au fost filmați de camerele de supraveghere, iar aceasta informație are un impact major in ceea ce privește modul in care va decurge ancheta. Iata ce s-a vazut in imagini!

- Șeful Serviciului de Interventii si Actiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, Alexandru Scurtu, va fi inculpat in dosarul legat de interventia trupelor speciale in cazul dublei crime de la Onesti din 2021. Procurorul de caz daduse soluție de clasare, dar judecatorii au infirmat-o. Curtea de Apel…

- Crima la Marginea in noaptea de 1 spre 2 noiembrie, pe fondul consumului de alcool. Un barbat de 53 de ani, proprietarul unei locuințe, i-a chemat in vizita, pentru a consuma bauturi alcoolice, pe un consatean de 72 de ani, dar și pe un tanar de 19 ani, din Volovaț, dar care locuia fara forme ...