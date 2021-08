Apar noi episoade din unul dintre cele mai apreciate seriale de pe Netflix Cel de-al treilea sezon al serialului „Sex Education”, ce cuprinde opt episoade, va fi disponibil pe Netflix incepand cu 18 septembrie. Printre noii actori ai acestui sezon se numara Jason Isaacs, care il interpreteaza pe Peter Groff, artistul si compozitorul Dua Saleh, care va fi Cal, primul student nonbinar de la Moordale, Jemima Kirke, care va fi noua directoare, si Indra Ove, care o interpreteaza pe Anna, mama adoptiva a lui Elsie. Serialul ii are in distributie pe Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

