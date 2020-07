Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 mai – Sputnik. Cele doua componente ale Blocului ACUM lupta pentru unul și același segment al electoratului, fiind mai degraba adversari decat aliați. Despre existența unor contradicții care nu pot fi soluționate vorbește inclusiv lipsa unui lider unic, este de parere politologul Victor…

- Președintele Klaus Iohannis susține marți o conferința de presa in care explica ce se va intampla odata cu 15 mai, data la care Romania va ieși din starea de urgența și va intra in cea de alerta.

- Ambele curente de abordare jurnalistica au avut la baza și au in continuare argumente greu de ignorat. Primii, adepții abordarii lejere, sunt de parere ca oricum va trebui sa ne confruntam cei mai mulți dintre noi cu infectarea și ca doar așa se va obține efectul numit imunizare de turma. Mai mult,…

- In ultimele saptamani, mass-media locale au revenit asupra conditiilor de munca din azilurile de batrani, afectate de penuria de mijloace de protectie. Afectate in asemenea masura incat unele au preferat sa nu mai functioneze, iar altele au inregistrat o lipsa acuta de personal. Potrivit unor…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,8278 lei pentru un euro, in crestere cu 0,07%, fata de nivelul de 4,8242 de joi. Maximul istoric atins de euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe 17 martie 2020. Cursul mediu al BNR pentru euro…

- Ploaia de balbe și contradicții intre factorii de decizie, in legatura cu ce vom avea și ce nu vom avea voie sa facem dupa 15 mai, arata un singur lucru – aceștia nu au o idee foarte clara cam care va fi starea epidemiei in Romania la momentul respectiv. Presiunea publica de eliberare din carantina…

- Criza de coronavirus a permis, din nou, verificarea unor adevaruri legate de cresterea increderii in liderii in functie, cresterile de rating politic in timp de criza si prabusirea ulterioara, la finalul crizei.

- Regina Elisabeta a II-a a Angliei implinește astazi 94 de ani! Aniversarea nu va avea fastul de altadata, din cauza crizei sanitare prin care trece Marea Britanie in aceasta perioada. Regina Angliei se afla pe tronul Regatului Unit de 68 de ani. Iata 10 lucruri mai puțin cunoscute despre Regina Angliei!…