Apa potabilă se dă deja cu porția. Oamenii din zece localități din Iași primesc apă doar câteva ore pe zi Apa potabila este furnizata deja dupa program in zece localitati din judetul Iasi, din cauza consumului ridicat de apa. In doua localitati din judetul Iasi, Belcesti si Gropnita, apa potabila este furnizata doar patru ore pe zi, respectiv doua ore dimineata si alte doua ore seara. In alte opt localitati, apa ajunge la consumatori cateva

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

