Apa a inundat străzile din Oman după ploi abundente Apa a inundat strazile diferitelor orașe din Oman marți (28 martie), in timp ce localnicii au asistat la scenele petrecute pe trotuare și in fața cladirilor. Videoclipurile incarcate online arata fluxuri de apa de la inundații, maro noroioasa, care au ocupat rapid drumurile din orașul Nizwa, din nord-estul orașului, potrivit Reuters. Ploile abundente au cazut continuu de luni (27 martie) seara pana marți dupa-amiaza in North Al Batinah, Musandam și Al Dhahirah, potrivit rapoartelor din presa locala care citeaza autoritațile meteorologice. Bashar al-Assad a ajuns in Oman pentru un nou inceput de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

