Anvelopele autobuzelor care circula pe linia de tramvai in Bucuresti, distruse de mastic. Problema a aparut dupa ce Gabriela Firea si-a pus ideea in practica

Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Gabriela Firea a pus in practica circulația autobuzelor pe linia de tramvai, au și aparut problemele. S-a lipit mastic pe roțile autobuzelor noi, iar in afara de anvelopele autobuzelor, incidentul poate afecta și circulația tramvaielor.La mai puțin de 48 de ore dupa ce primarul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca premierul Ludovic Orban "dispretuieste" industria ospitalitatii si "sacrifica" zeci de mii de locuri de munca. "Orban dispretuieste industria ospitalitatii si ii batjocoreste pe reprezentantii ei cu orice ocazie! Guvernul Orban a hotarat,…

- Directorul general al Companiei Nationale Unifarm SA, Adrian Ionel, respinge acuzatiile de coruptie, printre care luare de mita si abuz in serviciu, facute de DNA la adresa sa, in cazul echipamentelor medicale importate de statul roman din Turcia. "Sunt nevinovat si astept sa pot convinge…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca in ceea ce priveste constitutionalitatea sau neconstitutionalitatea legii privind impozitarea pensiilor sociale, ca principiul contributivitatii este fundamental si acesta ar trebui sa stea la baza calculului pensiilor, relateaza News.ro.…

- Renault este pe punctul de a anunta un plan de reducere a costurilor cu doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), care implica renuntarea la 5.000 de angajati pana in anul 2024. Producatorul auto francez, care inca asteapta finalizarea discutiilor cu autoritatile de la Paris pentru un…

- Bilantul deceselor zilnice din cauza infectarii cu noul coronavirus a fost, pentru prima data, mai ridicat in Brazilia decat in Statele Unite, conform datelor furnizate de Ministerul brazilian al Sanatatii. Astfel, Brazilia a raportat luni 807 decese, in timp ce bilantul SUA s-a ridicat la…

- Intr-o conferinta de presa maraton, care a durat aproape 2 ore, presedintele Klaus Iohannis a precizat ca nici dupa 15 mai - cand va inceta starea de urgenta - romanii nu vor putea parasi localitatea fara motiv intemeiat. Pana la acest moment, nici guvernul si nici presedintele tarii n-au…

- Guvernul italian lucreaza la un nou pachet de stimulare a economiei, in valoare de cel putin 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari), pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19), a anuntat marti prim-ministrul Giuseppe Conte. Noile masuri, care ar urma sa fie date…