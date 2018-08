Stiri pe aceeasi tema

- Amazon, Microsoft si Alphabet sunt intr-o cursa stransa pentru a deveni a doua companie americana listata la bursa cu o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce Apple a reusit in aceasta saptamana sa treaca de acest prag, transmite Reuters. Optimismul de pe Wall Street legat de iPhone-ul lansat…

- Parlamentul European a respins joi propunerea Comisiei pentru Afaceri Juridice de a incepe negocierile pentru proiectul de Directiva privind Dreptul de Autor in Piata Unica Digitala. Plenul Parlamentului a votat cu 318 la 278 de voturi pentru a respinge mandatul de negociere. In concecința, Parlamentul…

- Apple și-a prezentat planurile de software pentru perioada urmatoare, in cadrul conferinței WWDC de luni. Reprezentanții companiei spun ca uneltele folosite de Facebook permit urmarirea utilizatorilor prin butoanele de like și share precum și prin secțiunile de comentarii, chiar daca facem…

- Marii producatori de smartphone-uri au cumparat de la Facebook datele utilizatorilor. Printre companiile vinovate se numara Samsung, Apple, Amazon si Microsoft Facebook a incheiat acorduri de partajare a datelor cu cel putin 60 de producatori de tehnologie, potrivit New York Times. …

- Doua companii din China ocupa pozitii de top pe lista din acest an a celor mai valoroase branduri din lume. Gigantul de comert electronic Alibaba a intrat pentru prima oara in Top 10 BrandZ, publicat in fiecare an de WPP si Kantar Millward Brown, unde se mai afla si grupul Tencent. Avem astfel,…

- Huawei este singura companie din China inclusa în Topul Celor mai Valoroase Branduri în anul 2018, top realizat de revista Forbes. Huawei este inclusa în acest top pentru al doilea an consecutiv, clasându-se pe locul 79, cu o valoarea a brandului de 8,4 miliarde USD.…

- Utilizatorii de iPhone din Marea Britanie dau in judecata Google din cauza colectarii datelor personale si au cereri de despagubiri de aproape 4,29 mld. dolari, conform dosarelor instantelor londoneze, scrie Bloomberg. Grupul este reprezentat de utulizatori de iPhone care s-au numit „Google,…

- Asteptat in a doua jumatate a acestui an, Galaxy Note 9 ar urma sa fie livrat impreuna cu o versiune mult imbunatatita a asistentului digital Bixby. Dezvoltat intr-un centru special infiintat de Samsung pentru studierea tehnologiilor de inteligenta artificiala, noul Bixby 2.0 ar urma sa dispuna de capabilitati…