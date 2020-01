Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor acuza Guvernul Orban ca distruge unul dintre programele de care beneficiaza anual mii de familii tinere. Este vorba despre Prima Casa, program despre care Florin Citu, ministrul de finante, a spus ca nu mai este necesar in Romania.

- Florin Citu a vorbit despre programul Prima Casa si posibilitatea ca acesta sa continue in 2020, dar a spus ca nu este sigur ca mai este nevoie de el. „Sunt doua lucruri. Deja plafoanele pentru 2020 sunt acolo, ne uitam la el daca face beneficii in societate asa cum este el structurat astazi,…

