- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a fost la piața sa faca niște cumparaturi! Demnitar, demnitar, dar Boloș a ramas uimit, la fel ca toți romanii cand a vazut ce scump e sa faci piața. Ministrul spune ca a facut doar cumparaturi necesare pentru casa, insa a scos din buzunar suma deloc modesta de 500…

- Ministrul Finanțelor e nemulțumit dupa ultima vizita in piața. Boloș spune ca a platit 500 de lei pentru verdețuri, carne și produse lactate. Prețurile sunt foarte ridicate, spune ministrul care caștiga peste 12.700 de lei pe luna.

- Mai multe posturi de conducere la instituții publice. Regulile stabilite de Guvern, explicate de ministrul Finanțelor Numarul posturilor de conducere in instituțiile publice va putea crește de la 8% la 10%, potrivit ordonanței aprobate joi de Guvern. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a explicat care…

- Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 in contextul in care exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto, care se traduc printr-un dezechilibru intre cerere si oferta, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, informeaza Agerpres."Va…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a intrat in circuitul legal o propunere care prevede ca tarifele RCA vor fi plafonate pana pe 30 iunie, o prelungire cu doua luni fața de termenul de 31 martie la care expira actuala plafonare. „Va anunț ca am publicat in transparența…

- „Trei aspecte importante am discutat astazi cu echipa de conducere a Bancii de Investitii si Dezvoltare”, anunta, miercuri seara, ministrul Finantelor.Marcel Bolos a precizat ca s-a discutat despre:Planul de operationalizare al Bancii, dat fiind rolul central pe care il va juca in catalizarea dezvoltarii…

- “Si in cursul anului trecut am facut aceste demersuri pentru sistemul de sanatate, aproband, din cate imi aduc aminte, patru mii de posturi pentru Ministerul Sanatatii si o mie de posturi pentru autoritatile publice locale. Acum la nivelul Ministerului Finantelor, Memorandumul de la Ministerul Dezvoltarii…

- Problema posturilor din sistemul de sanatate se va rezolva, probabil, in cursul acestei saptamani, in sedinta de Guvern, a anuntat luni ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr o conferinta de presa. Problema posturilor din sistemul de sanatate se va rezolva, probabil, in cursul acestei saptamani, in…