Stiri pe aceeasi tema

- "Diagnosticul final a fost pus de medici, tinand cont de mai multe studii chimice si toxicologice: dereglarea metabolismului glucidic; pancreatita cronica cu alterarea" anumitor functii, anunta serviciul de presa al filialei din Siberia al Politiei Rusiei. "Diagnosticul unei otraviri (...) nu a fost…

- In aceasta seara a avut loc un atac armat, in centrul orasului Viena. Acolo au fost mobilizati, imediat, numerosi agenti ai fortelor de ordine, dupa ce mai multi atacatori au deschis focul in apropierea unei sinagogi. Politia din Viena le cere locuitorilor sa stea in case si sa nu foloseasca transportul…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Inspectoratul General de Poliție a anunțat ca oamenii legii sunt la secțiile de votare inca din seara de sambata. "Pe parcursul nopții a fost asigurata paza birourilor, iar la 07:00 toate secțiile au fost deschise conform regulamentului", a precizat Marin Maxian,…

- Un medic ginecolog din Giurgiu a fost prins in flagrant in timp ce lua mita 500 de lei de la ruda unui pacient de la care mai primise deja alți 600 de lei, anunța Poliția. Doctorul a fost reținut pentru 24 de ore. ”Luni, 26 octombrie 2020, politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie –…

- Femeia din imagini este cautata de oamenii legii fiind suspectata de furt. Aceasta ar fi sustras peste 10 mii lei și 3 carduri bancare, de unde a extras 2 mii lei, dintr-un automobil parcat pe strada Calea Ieșilor din Chișinau.

- Poliția a dus o persoana la audieri și a sigilat o incapere din sediul Primariei Sectorului 1, dupa ce candidata Clotilde Armand a sesizat ca in cladirea respectiva cineva a dus mai multe procese-verbale de la Biroul Electoral, cu rezultatele alegerilor de duminica. Clotilde Armand a transmis imagini…

- Un incident violent a avut loc in noaptea de 27 spre 28 septembrie, pe raza comunei argesene Harsesti, unde o membra a sectiei de votare din localitate, agresata verbal de trei barbati, a folosit impotriva acestora un spray paralizant.

- Regatul Unit a ajuns la un „periculos punct de cotitura” in ce privește pandemia de coronavirus a spus prim-ministrul țarii, Boris Johnson, in contextul in care guvernul pe care il conduce va implementa un nou set de masuri restrictive, in Anglia, care vor dura pana la șase luni, relateaza BBC. Premierul…