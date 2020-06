Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul a adoptat un act normativ foarte important pentru populatie, care vizeaza cardul de sanatate - cardul national de sanatate - care expira pana la data de 31 iulie 2020", a spus seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.El a…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un memorandum privind implementarea programului SURE, in cadrul caruia Romania va avea acces la o suma de aproximativ 5 miliarde de euro pentru programe in domeniul economic si social, in contextul efectelor generate de pandemia COVID -19, a anuntat, vineri, seful…

- Cardul national de asigurari de sanatate nu va fi utilizat pana la data de 30 septembrie in asistenta medicala primara si in cea ambulatorie de specialitate, insa pentru celelalte specialitati serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul incepand cu data de 1 iulie, potrivit unui comunicat…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind rectificarea Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor de stat pentru anul 2020, luand in considerare noile date economice ca urmare a crizei provocate de epidemia cu coronavirus, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.…