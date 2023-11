ISU Constanta: Balcon in pericol sa cada!

Pompierii de la ISU Constanta au fost solicitati sa intervina in Constanta, in cazul unui balcon in pericol de prabusire Pompierii de la ISU Constanta au fost solicitati sa intervina in Constanta, in cazul unui balcon in pericol de prabusire in municipiu, pe Aleea Topolog 25, bl. F1, et. 4. Este vorba despre acelasi… [citeste mai departe]