Anunţ important de la Vital. Prevenirea colmatării rețelelor de canalizare S.C. VITAL S.A. atrage atenția asupra unui fenomen tot mai des intalnit, ca efect al unor practici ale utilizatorilor, și anume colmatarea rețelelor de canalizare. Pentru prevenirea apariției acestei situații neplacute, atat pe rețelele interioare cat și pe cele exterioare de canalizare, societatea solicita o atenție deosebita la materialele și obiectele pe care le deversați […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

