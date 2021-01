Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca reprezentantii conducerii Institutului "Matei Bals" i-au spus ca reteaua electrica a unitatii sanitare fusese recent renovata, iar in spital nu existau improvizatii. Arafat precizeaza ca nu se cunoaste cauza incendiului si ca pot fi luati in calcul multi factori in aceasta privinta. "Nu putem sa comentam in acest moment care e cauza incendiului. Inca nu putem comenta acest lucru, inca echipele de investigatie isi fac treaba lor si s-ar putea sa dureze aceasta treaba, pana stabilesc exact. Orice incendiu de acest fel, poate…