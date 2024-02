Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 5 februarie, in municipiul Targu Mureș a inceput colectarea deșeurilor voluminoase. "Vor fi colectate obiecte de mobilier vechi, saltele, tablouri, cuști pentru animale de companie, jucarii, uși, ferestre, oglinzi, covoare și grilaje de ferestre", au informat reprezentanții Primariei Municipiului…

- Conform unui proiect de lege depus si in Parlamentul din Romania, supermarketurile ar putea fi inchise duminica și ar funcționa doar cateva ore sambata. Acest proiect legislativ, propus de reprezentanții PNL, vizeaza restricționarea accesului la marile magazine. Conform propunerii, supermarketurile…

- Incepand cu data de 9 februarie 2024 la Cuibul Democrației vor fi organizate Ateliere de public speaking pentru copii in cadrul carora IMAGINAȚIA și EDUCAȚIA vor fi pe primul loc. Cele patru ateliere desfașurate in lunile februarie – aprilie fac parte dintr-un program de dezvoltare personala adresat…

- Noua Lege privind accesul la informații de interes public va intra in vigoare in data de 8 ianuarie 2024. Pentru a asigura implementarea efectiva a acesteia, Guvernul a aprobat joi, 21 decembrie, un proiect de hotarire privind modul de inregistrare a cererilor de comunicare a informațiilor de interes…

- Campania „Fii și tu Moș Craciun !” continua la Fagaraș la Casuta Mosului din centrul municipiului. Fagarașenii pot face donații pentru copiii defavorizați, in cadrul campaniei „Fii și tu Moș Craciun”. Astfel, cei care doresc au posibilitatea de a dona hainuțe și jucarii pentru copiii mai puțin norocoși,…

- Campania “Moș Craciun exista” continua si in acest an si va imparți daruri minunate copiilor. El va veni in Seini, pe strada ta, la casa ta. Așteapta-l pe Moșul deoarece iși va incepe calatoria marti, 12 decembrie, in Viile Apei, incepand cu ora 14:00, joi, 14 decembrie la Sabișa, iar vineri, sambata…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția Guvernului și Parlamentului Romaniei asupra faptului ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) refuza sa furnizeze informații despre situația financiara a companiilor de asigurari, deși exista risc…

- Etapa a 10-a din Liga Naționala de baschet masculin a inceput vineri, 24 noiembrie, cu doua meciuri din Conferința B: CSM Baschet Petrolul Ploiești – FC Argeș Pitești 82-90 și CSM Tg.Mureș – CSM Constanța 80-73 (FOTO). Elevii antrenați de George Trif și-au luat astfel revanșa, deoarece dobrogenii s-au…