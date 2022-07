Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent o avertizare de ultim moment! Se anunța cod galben de ploi abundente, grindina și vijelii. Ce județe vor fi vizate.

- Vremea se schimba de la un moment la altul, astfel ca Administrația Naționala de Meteorologie vine constant cu cele mai noi vești, unele nefiind chiar pe placul tuturor. Recent, specialiștii au emis un cod galben de furtuni și vijelii in 15 județe din țara. Iata care sunt zonele vizate de alerta meteo!

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele urmatoare. Meteorologii indica inundații in mai multe județe din țara. Afla care sunt zonele cele mai afectate de noile fenomene care pun stapanire pe aproape intreg teritoriul! Vremea se schimba de la un…

- Vremea se schimba de la un moment la altul, astfel ca inca de la primele ore ale dimineții, Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț ingrijorator pentru opt județe din țara. Iata care sunt zonele care se afla in aceste momente in cod galben de inundații!

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de ploi abundente si vijelii, valabile in aproape toata tara, pana luni dimineata. Astfel, in intervalul 28 mai, ora 12:00 – 30 mai, ora 10:00, va intra in vigoare un Cod portocaliu de instabilitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ulitm moment, privind vremea instabila din Romania. Specialiștii au anunțat faptul ca in șase județe din țara s-a emis deja un cod galben de vremea rea. Iata care sunt zonele afectate!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari meteo de vreme severa: un cod galben de cantitați insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuata și un cod portocaliu de ploi abundente. Iata ce zone sunt vizate.

- Vremea se schimba de la o zi la alta, astfel ca, recent, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de utlim moment! Zilele urmatoare, chiar inainte de Florii, Romania este acoperita de un val de aer polar. Iata ce temperaturi se vor inregsitra!