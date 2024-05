Brazilia, cel mai mare exportator mondial de suc de portocale, ar urma sa stranga in acest an cea mai slaba recolta din ultimii 36 de ani. Motivul il constituie seceta care a afectat in mod grav culturile, estimeaza compania de cercetare de piata Fundecitrus. Intr-un raport publicat recent, Fundecitrus a estimat ca, in sezonul care […] The post Anul acesta, și sucul de portocale va fi mai puțin appeared first on Puterea.ro .