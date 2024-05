Stiri pe aceeasi tema

- Prețul de referința pentru sucul de portocale concentrat inghețat, tranzacționat la Intercontinental Exchange din New York, a ajuns miercuri la 4,77 USD per livra. Prețul este aproape dublu fața de cel inregistrat in urma cu un an.

- Deputatii columbieni au votat marti interzicerea coridelor incepand cu anul 2027, transmite France Presse, citata de Agerpres. Proiectul de lege, o initiativa a parlamentarilor ecologisti, a fost adoptat cu 93 de voturi pentru si doua impotriva.„Am facut un pas inainte istoric (...) uciderea taurilor…

- Brazilia, cel mai mare exportator mondial de suc de portocale, ar urma sa stringa in acest an cea mai slaba recolta din ultimii 36 de ani, dupa ce seceta a afectat in mod grav culturile, estimeaza compania de cercetare de piata Fundecitrus. Fundecitrus a estimat ca, in sezonul care a inceput luna aceasta,…

- Se scumpesc dulciurile. Mai exact, doua dintre cele mai indragite dulciuri, mai ales de catre copii, se vor scumpi. In conditiile apropierii sarbatorilor de Paste, cotatiile mai ridicate la cacao majoreaza preturile pentru iepurasii si ouale de ciocolata, transmite Bloomberg . Cotatiile futures la cacao…

- Banana, amenințata de incalzirea globala! Pe masura ce schimbarile climatice afecteaza din ce in ce mai mult culturile de banane din state precum India, China și Brazilia, prețurile la raft pentru acest fruct foarte apreciat vor crește, scrie BBC. Un forum mondial despre bananieri are loc in aceste…

- AAS sunt folosiți tot mai des de barbații tineri pentru creșterea masei musculare. Se estimeaza ca peste 6% din populația globala masculina folosește vs. sub 2% in populația feminina. Utilizarea este crescuta in Europa, America de Nord, Australia și Noua Zeelanda, Brazilia, Orientul Mijlociu, dar scazuta…