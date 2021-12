Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 2,66% pe an, de la 2,63% cat a fost vineri, 26 noiembrie, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La debutul anului 2019, indicele…

- Creșterea dobanzilor la credite va fi una generala, deoarece Indicele de Referința al Creditelor de Consum sau IRCC cum il vedem scris in contracte și pe site-urile bancilor in ofertele de creditare va crește anul viitor.

- La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la inceputul anului trecut se situa la 3,19%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila si ROBOR la 12 luni au ramas la nivelurile de joi, respectiv 2,47% pe an si 2,56%…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 2,29% pe an, de la 2,25% cat a fost joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era…

- Preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 5,6%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 este 6,3%. Rata medie a preturilor…

- Analistii CFA Romania se așteapta ca euro sa treaca de 5 lei, in urmatoarele șase luni, iar deficitul bugetar sa atinga 6,8% din PIB, in 2021. In același timp, datoria publica ar putea sa reprezinte 53% din PIB pentru orizontul de 12 luni, potrivit unui comunicat al organizatiei.Valoarea medie a anticipatiilor…

- Meteorologii anunța cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. In prima faza, temperaturile vor fi peste cele normale, insa din 17 – 18 septembrie se va raci. Din 23 septembrie vremea devine racoroasa. Șanse de ploaie sunt in intervalul 16 – 19 septembrie. BANAT Intre 13 si 17 septembrie, vremea…