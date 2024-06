Apel urgent pentru găsirea doamnei Melintescu Getuța Iuliana Melintescu Getuța Iuliana, nascuta pe 23 iulie 1978, acum in varsta de 46 de ani, a disparut in urma cu cinci ani. Ultima data cand a fost auzita, a informat ca pleaca in Olanda. De atunci, nu a mai fost vazuta și nu a mai fost activa pe rețelele de socializare. Situația este extrem de […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

