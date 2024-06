Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze, miercuri, din motive medicale in prima runda a turneului Trophee Clarins (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, la scorul de 7-5, 2-3 cu americanca McCartney Kessler.

- WTA a actualizat luni clasamentul. Romania are in continuare 3 jucatoare in prima suta mondiala, pe Sorana Cirstea (34 de ani), Ana Bogdan (31 de ani) și Jaqueline Cristian (25 de ani). Irina Begu a avut parte de cea mai mare coborare, 33 de locuri. Halep continua sa aiba probleme medicale. Dubla campioana…

- ​Gabriela Ruse a fost cea mai activa jucatoare a Romaniei in circuitul WTA, reușind sa ajunga pana in sferturile turneului de la Rouen. Aceasta performanța i-a adus un salt important in ierarhia mondiala, de 19 locuri, pana pe pozitia 143. Fara turneu jucat in saptamana precedenta, Simona Halep ramane…

- Simona Halep (32 de ani) ramane in afara top 1.000 mondial, cu doar 10 puncte. Dubla campioana de Grand Slam a ratat o șansa imensa prin retragerea de la Madrid Open. Simona Halep a participat la un singur turneu din momentul in care a primit unda verde din partea TAS. Sportiva „tricolora” a fost eliminata…

- Simona Halep (32 de ani) a anunțat oficial ca s-a retras de la Madrid Open, din cauza unor probleme medicale. Dubla campioana de Grand Slam primise un wild-card la turneul WTA de 1000 de puncte care incepe pe 23 aprilie. Simona Halep a jucat doar un meci de la decizia TAS, care i-a redus suspendarea…

- Simona Halep (32 de ani) s-ar fi retras de la Madrid Open. Euronews scrie ca de vina ar fi anumite probleme medicale. Dubla campioana de Grand Slam primise un wild-card la turneul WTA de 1000 de puncte care incepe pe 23 aprilie. Simona Halep a jucat doar un meci de la decizia TAS, care i-a redus suspendarea…

- Marți seara, Simona Halep (32 de ani) a revenit in circuit dupa aproape 19 luni de pauza, in care suspendarea pentru dopaj a ținut-o departe de teren. Dubla caștigatoare de Grand Slam a pierdut in primul tur la Miami, 6-1, 4-6, 3-6 cu Paula Badosa, apoi a fost intrebata care este planul pentru perioada…

- Simona Halep (32 de ani) revine in circuit la Miami Open, turneu de 1.000 de puncte programat in perioada 20 martie - 31 martie 2024. Dubla campioana de Grand Slam a primit o invitație din partea organizatorilor și poate profita in continuare de aceasta „portița” regulamentara. TAS a intors decizia…