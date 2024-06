Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostiuk s-a calificat fara joc in semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa neprezentarea rusoaicelor Mirra Andreeva/Vera Zvonareva, miercuri, in sferturile de finala.

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat, duminica, in turul al doilea al probei de dublu feminin de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului. Perechea Monica Niculescu (Romania, 36 de ani) / Cristina Bucșa (Spania, 26 de ani) a trecut de echipa americana Sofia Kenin/Bethanie…

- O eventuala decizie a Romaniei privind livrarea catre Ucraina a unui sistem de rachete Patriot deranjeaza foarte mult Moscova, dar Rusia nu va ataca Romania, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Premierul a fost chestionat, la Digi 24, despre decizia care ar urma sa fie luata in CSAT in privinta…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca se asteapta ca Mircea Geoana sa candideze la alegerile prezidentiale. ”Sunt ferm convins ca va candida. Nu suport ipocrizia. Nu suport jocul dublu de a vinde adevarul altfel decat e. Dupa ce ai…